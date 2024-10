Politie controleert extra op gsm’ende bestuurders: “Hardnekkige gewoonte”

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks tot 50 doden en 4.500 gewonden in het verkeer hieraan kunnen gelinkt worden. “Ondanks die grote risico's, intensieve controleacties en het groot aantal vaststellingen blijkt het gsm-gebruik achter het stuur een zeer hardnekkige gewoonte”, klinkt het bij de politiediensten. “Ondanks de handenvrije kits in voertuigen, wordt de gsm toch gebruikt achter het stuur om te filmen, een bericht te sturen, de weg te zoeken, … En niet enkel gsm-gebruik leidt onze aandacht af. Ook andere handelingen, zoals schminken, nagels knippen of een brooddoos zoeken, maken dat bestuurders hun concentratie tijdens het rijden verliezen.”

Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt dat vooral jongere bestuurders druk voelen om binnenkomende berichten en telefoontjes meteen te beantwoorden, maar ook bij de oudere leeftijdsgroepen is er ruimte voor verbetering. Met de nieuwe campagne roept de Stichting alle bestuurders op om hun aandacht bij het verkeer te houden en zich niet te laten afleiden door hun gsm.