Minister Crevits: “Volmachten in beslag genomen in Dilbeek en Meise”

Een volmacht geeft mensen die niet fysiek aanwezig zijn in het stembureau de kans om toch hun stem uit te brengen. Zij geven dan hun volmacht mee aan iemand die in hun plaats gaat stemmen. Sinds de voorbije verkiezingen is het ronselen van zo’n volmachten strafbaar. Wie er zich schuldig aan maakt, riskeert een celstraf van acht dagen tot een mand of een geldboete. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits bevestigt dat er ook in onze regio onderzoeken lopen.

“Er zijn momenteel van vier parketten vragen over volmachten binnengekomen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. “Er zijn volmachten in beslag genomen Meise, Dilbeek, Alken en Ninove”, zegt Crevits. "Er is een onderzoek geopend naar verkiezingsfraude voor de gemeenten Meise en Dilbeek", bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. "Meer info hierover wordt er niet verstrekt."

De minister gaf eerder al aan een nieuwe gemeenteraad niet kan worden geïnstalleerd zolang er een onderzoek loopt. Crevits kan de verkiezingen zelf niet ongeldig verklaarden, dat kan alleen de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.