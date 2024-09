Arrest over schadevergoedingen slachtoffers aanslagen in Zaventem en Maalbeek uitgesteld

Een jaar geleden werden de terroristen die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van 22 maart 2016 veroordeeld. Normaal zou op 24 september het hof van assisen zich uitspreken over de schadevergoedingen die de slachtoffers zouden krijgen. Maar in een brief laat voorzitster van het hof van beroep in Brussel, Laurence Massart, weten dat het arrest nog niet klaar is. Massart haalt de onderbemanning bij justitie aan als reden. Zo zouden Brusselse griffiers de voorbije weken hebben moeten bijspringen in de rechtbank van Nijvel.

Een nieuwe datum is er nog niet. Het uitstel stuit op onbegrip bij advocaten van slachtoffers en nabestaanden zelf. “De datum van 24 september was belangrijk voor ons. Er zijn mensen die ook vanuit het buitenland moeten komen. Je moet je er mentaal altijd voor opladen. Het was een symbolische afsluiting, dus het is spijtig dat het wordt uitgesteld”, zegt Philippe Van Steenkiste, voorzitter van V-Europe aan VRT NEWS. Hij verloor zijn zus bij de aanslag in Zaventem.