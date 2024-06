Cafévoetbalclub Sporting Oppem opnieuw slachtoffer van vandalen: “Dit is de zoveelste keer"

“Dan braken ze met een hamer het slot van de deur van onze kantine af en vervolgens sloegen ze de boel kort en klein. De laptop van onze voorzitter werd kapot geslagen en van binnenuit sloegen ze alle ramen stuk. Dat kan ook alleen maar van binnenuit, want er staat aan de buitenzijde traliewerk voor het glas.”

“Daarna dronken ze een fles cava leeg en smeten ze ook lege flessen in het veld achter de kantine. Ze probeerden volle flessen frisdrank te stelen, door ze in grote zakken te steken, maar die lieten ze achter op het voetbalplein. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt en vluchtten ze weg. We hebben ook een materiaalcontainer naast het veld staan, maar die hebben ze gelukkig niet kunnen openbreken.”

Volgens Freddy ging het puur om vandalisme. "Want geld is er niet, we nemen de kas elke avond mee." Hij verwittigde dinsdagmiddag de politiezone KLM, die een ploeg stuurde voor de vaststellingen. “De hamer die de daders hebben achtergelaten, is niet van ons”, vertelt de trainer. “Die lieten we onaangeroerd liggen en zal worden onderzocht op vingerafdrukken.”

“Ik hoop echt wel dat de politie de daders kan vinden, want we zijn het vandalisme hier echt wel spuugzat. Het is lang niet de eerste keer dat we vandalen op bezoek krijgen. Het gebeurt telkens als de voetbal stil ligt op het einde van het seizoen of tijdens schoolvakanties. We vragen ons echt af waarom ze dit doen,” aldus Freddy.