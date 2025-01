Dieren mogelijk vergiftigd in Dworp: “Voorbije dagen drie katten overleden”

In de voorbije twee dagen zijn drie katten overleden in de buurt van Lotsesteenweg en Kersenstraat. “De dieren hadden bloed aan de mond, wat doet vermoeden dat er sprake is van vergiftiging”, klinkt het bij de politiezone Zennevallei. “Dierenliefhebbers in de buurt wordt aangeraden om hun huisdieren binnen te houden en alert te blijven.” Ook de gemeente Beersel roept bewoners op om extra waakzaam te zijn. Heb je iets verdachts opgemerkt of meer informatie? Neem dan contact op met de politie via het nummer 101.