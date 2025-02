Nieuwe federale regering schrapt immuniteit asbestproducenten: “Einde aan nationale schande”

Wie in de buurt van een asbestverwerkend bedrijf woont of woonde zoals Eternit in Kapelle-op-den-Bos en daar lichamelijke hinder van ondervindt, zal het bedrijf binnenkort voor de rechter kunnen dagen. De regering wil met een wetsvoorstel de immuniteit van asbestproducenten afschaffen. Zij kunnen vandaag eventuele processen afkopen door een bedrag te storten in het Asbestfonds. Eternit zou de voorbije jaren al zo’n 30 miljoen euro betaald hebben aan schadeclaims. Slachtoffers krijgen uit het fonds een eenmalige vergoeding van 12.000 euro en vervolgens een bedrag van bijna 2.200 euro per maand.

“Niet-werknemers die slachtoffer zijn van asbest moeten in alle gevallen een burgerlijke rechtsvordering kunnen opstarten”, staat er te lezen in het federaal regeerakkoord. De federale regering wil eveneens dat bedrijven die niet veroordeeld zijn voor vervuiling door asbest geen hogere bijdragen laten betalen aan het Asbestfonds. “Dit was een nationale schande”, zei premier Bart De Wever tijdens het N-VA-congres afgelopen weekend. “Als je mensen laat kiezen tussen een beetje geld, maar je mag niet naar de rechtbank of je krijgt niets en je bent waarschijnlijk al lang overleden vooraleer er een uitspraak is. Daar maken we nu een einde aan.”

De afschaffing van de immuniteit volgt op de zaak die de onlangs overleden Eric Jonckheere aanspande. Hijzelf, zijn ouders en twee broers overleden aan kanker die veroorzaakt werd door asbest. Hij slaagde er in 2023 in Eternit voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg te laten veroordelen. De rechtbank oordeelde dat het bouwmaterialenbedrijf een opzettelijke fout had gemaakt bij de productie van asbest, die er rechtstreeks toe leidde dat Jonckheere kanker kreeg.

Oppositiepartij PVDA vindt het westvoorstel een stap in de goede richting, maar stelt zich ook vragen. “Mensen die er gewerkt hebben, kunnen dan weer niet een rechtszaak aanspannen. Dat begrijpen we niet, want het zijn zij die dag in dag uit hun leven hebben geriskeerd terwijl de asbestproducenten al tientallen jaren hebben verzwegen hoe dodelijk het eigenlijk is", klinkt het.