25-jarige vrouw uit Steenokkerzeel aangehouden op verdenking van kindermoord

Gisterochtend werd een ambulance gevraagd op het adres waar de 25-jarige vrouw woont, in de Groenveldlaan in Steenokkerzeel. “Omdat haar verklaringen bij de arts en de vaststellingen verontrustend waren, werd de lokale politie gecontacteerd”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Zij troffen in de tuin het levenloze lichaam van een pasgeboren baby aan.”

Het parket heeft daarop een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van kindermoord gepleegd door de 25-jarige vrouw. “De onderzoeksrechter heeft de moeder van het kind ondertussen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. In het belang van het onderzoek, en om het in alle sereniteit te kunnen voeren, zullen er geen verdere details meer gegeven worden over de feiten."