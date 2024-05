Brussels Airport schakelt algoritmes in om criminele organisaties op te sporen

De luchthaven van Brussels-Airport en de Haven van Antwerpen-Brugge hebben meerdere dingen met elkaar gemeen. Ze zijn het hart van onze economie en de spil in onze internationale handel, maar daardoor zijn ze ook een aantrekkelijk doelwit voor (internationaal) georganiseerde criminaliteit. De in- en uitvoer van drugs, wapenhandel, mensensmokkel, uitbuiting, smokkel van gestolen goederen en witwassen: havens en luchthavens zijn voor georganiseerde criminaliteit interessante locaties. “Deze criminele activiteiten zorgen niet enkel voor een toevloed aan gewelddadige activiteiten in onze straten, maar dragen ook bij tot de verstoring van onze legale economie,” klinkt het bij Demir.

Zowel de politie als het parket zetten de voorbije jaren hard in op het terugdringen van de criminaliteit op de luchthaven en in de haven. Met de nieuwe crimiscan kunnen ze nu ook meer preventief te werk gaan. “De crimiscan is een bijkomend hulpmiddel om malafide bedrijven op bestuurlijk niveau sneller op te sporen en kaart te brengen. Zo kunnen we de georganiseerde misdaad en illegale economieën verder terugdringen,” zegt procureur des Konings Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.