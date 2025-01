Burgemeester De Ro sluit Sikh-tempel in Vilvoorde voor onbepaalde tijd: “Politie zal toezicht houden"

De tempel kwam de voorbije jaren meermaals in opspraak, onder meer door problemen met de brandveiligheid en mogelijke mensenhandel. Het steekincident van vorige maand aan de tempel in Vilvorode wordt intussen gelinkt aan een moord op een nachtwinkeluitbater uit Gent. Hij werd op 15 januari neergestoken in zijn woning in Zwijnaarde. Die moord is mogelijk een gevolg van het steekincident in Vilvoorde. In Vilvoorde wonen hooguit een paar tientallen sikhs, maar door zijn centrale ligging komen er honderden sikhs van heinde en ver bidden in de tempel.