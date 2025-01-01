Burgemeester van Brussel-Stad Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen: “De gevangenis van Haren is een zeef”

De grootschalige gerechtelijke operatie gisteren in de gevangenis in Haren komt er na een recent bezoek van de Procureur des Konings en de burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close. Hij wil het complex beter beveiligen. "Iedereen weet dat de gevangenis nu een zeef is. Er zijn zoveel mensen die daar komen met drugs, drones, telefoontjes…. Ik heb een bezoek gebracht met de Procureur des Konings en het is een ramp daar. We zijn van plan om grote Heras-hekken te kopen voor een betere beveiliging”, aldus Close.

Naast de extra omheining wil die ook militairen rond de gevangenis. Die zijn daar eerder nodig dan in de Brusselse wijken, volgens Close. De drugshandel tiert er welig. Dat blijkt ook uit een gerechtelijk onderzoek naar corruptie binnen de gevangenismuren. "U kan zich inbeelden dat het gaat om cipiers die gsm's, eten of drugs binnensmokkelen", zegt Aurélie-Anne De Vos van het parket Brussel. In de zaak zijn 12 mensen opgepakt.

De Belgische Staat werd begin dit jaar veroordeeld voor de overbevolking van de gevangenis in Haren. In december vorig jaar zaten er 1.148 gedetineerden vast, terwijl er in principe maar 1.035 bedden beschikbaar zijn.