Burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen:
© Philippe Van_Gelooven

Burgemeester van Brussel-Stad Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen: “De gevangenis van Haren is een zeef”

De burgemeester van Brussel-Stad, Philippe Close, wil de gevangenis van Haren, pal op de grens met Machelen, beter beveiligen. Zo denkt hij aan extra omheiningen en de inzet van militairen rond de gevangenis. Die moeten voorkomen dat van buitenaf zaken over de muren worden gegooid. Gisteren viel de politie de gevangenis binnen in een onderzoek naar corruptie. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. Het gaat onder meer om cipiers die zich zouden hebben laten omkopen om drugs en gsm's binnen te smokkelen zodat criminelen hun activiteiten konden voortzetten vanuit hun cel.

De grootschalige gerechtelijke operatie gisteren in de gevangenis in Haren komt er na een recent bezoek van de Procureur des Konings en de burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close. Hij wil het complex beter beveiligen. "Iedereen weet dat de gevangenis nu een zeef is. Er zijn zoveel mensen die daar komen met drugs, drones, telefoontjes…. Ik heb een bezoek gebracht met de Procureur des Konings en het is een ramp daar. We zijn van plan om grote Heras-hekken te kopen voor een betere beveiliging”, aldus Close.

Naast de extra omheining wil die ook militairen rond de gevangenis. Die zijn daar eerder nodig dan in de Brusselse wijken, volgens Close. De drugshandel tiert er welig. Dat blijkt ook uit een gerechtelijk onderzoek naar corruptie binnen de gevangenismuren. "U kan zich inbeelden dat het gaat om cipiers die gsm's, eten of drugs binnensmokkelen", zegt Aurélie-Anne De Vos van het parket Brussel. In de zaak zijn 12 mensen opgepakt.

De Belgische Staat werd begin dit jaar veroordeeld voor de overbevolking van de gevangenis in Haren. In december vorig jaar zaten er 1.148 gedetineerden vast, terwijl er in principe maar 1.035 bedden beschikbaar zijn.

© Regie der Gebouwen

