De Watergroep waarschuwt voor valse e-mails en sms’en: “Criminelen slaan toe nu fusie met Farys eraan komt”

Bij de internetfraude waar De Watergroep over waarschuwt, staat dat door de naamsverandering klanten hun gegevens moeten bevestigen, dat ze openstaande facturen hebben of recht op terugbetalingen. “Wij vragen klanten om heel alert te blijven”, zegt woordvoerder Brigitte Van Damme. “Facturen kan je altijd controleren in de klantenzone op onze website. We raden ook altijd aan om het e-mailadres van de afzender goed na te kijken. Hetzelfde geldt voor sms’en die je ontvangt. Die worden altijd gestuurd vanuit een 8686- of 8875-nummer, maar nooit vanuit een gsm-nummer.”

De Watergroep geeft nog andere tips om de valse berichten te achterhalen. “Als je onze facturen via e-mail krijgt, dan staat je klantrekening altijd in het onderwerp. Je klantrekening begint met een 'D' en staat rechts bovenaan op je facturen”, zegt Van Damme. “Breng ons op de hoogte van het valse bericht, dan zorgen we ervoor dat de links in de valse e-mail geblokkeerd worden. Zo bescherm je ook andere mensen die deze e-mail krijgen.”

Verdachte e-mails en sms’en kan je ook doorsturen naar het Centrum voor Cybersecurity in België. De Watergroep vraagt ook om een automatische betaalopdracht aan te vragen voor facturen. “Dan verlopen je betalingen altijd op tijd en vanzelf. Zo hoef jij je nooit meer af te vragen of die e-mail of sms over een factuur wel echt is”, aldus Van Damme