Dertiger in beroep tegen jarenlange celstraf voor moordpoging in Lembeek

De feiten deden zich voor op 18 juli van dit jaar op het parkeerterrein van een meubelzaak langs de Bergensesteenweg in Lembeek. Het slachtoffer kwam er zijn vriendin afzetten, maar vlak na aankomst stak een man een revolver door het openstaande raam van de wagen. De bestuurder kreeg twee kogels in het been en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De schutter sloeg op de vlucht, maar werd snel geïdentificeerd door de vriendin van het slachtoffer, die tijdens de feiten op de passagiersstoel zat.

De man werd vorige week veroordeeld tot 12 jaar cel voor poging tot moord, maar gaat in beroep. Volgens meester Eddy Cochez ging het niet om een moordpoging. “Mijn cliënt vuurde twee kogels af, maar zijn wapen was volgeladen. Had hij het slachtoffer willen doden, dan had hij zeven keer de trekker overgehaald”, pleitte hij. In 2018 werd de dertiger al veroordeeld tot 8 jaar cel voor de poging tot moord op zijn ex-partner, de huidige vriendin van het slachtoffer.