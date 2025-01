Dossier Bende van Nijvel moet heropend worden, extra onderzoek naar schriftje van Opwijkse broers

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt opnieuw geopend. Dat heeft Kristiaan Vandenbussche bekomen, de advocaat die één van de Aalsterse Bendeslachtoffers bijstaat. In het dossier heeft hij onlangs een pagina ontdekt uit een schriftje van twee Opwijkse broers. Destijds waren die 7 en 10 jaar. Ze hielden zich graag bezig met de merken en nummerplaten van voorbijrijdende auto's te noteren. Twee uur voor de Bende van Nijvel toesloeg in Aalst, noteerden de broers de nummerplaten en automerken van de wagens die de Bende bij de overval gebruikte: een donkere Volkswagen Golf en een lichtergekleurde Mercedes.

Toen de jongens de beelden zagen van de overval in Aalst en de wagens herkenden, meldden ze alles aan hun vader die de informatie aan de politie doorspeelde. Volgens Vandenbussche hebben de onderzoekers de informatie links laten liggen. “Noch de broertjes, noch een andere getuige die de wagens in Groot-Bijgaarden spotte, werden ondervraagd”, zegt Vandenbussche. “Men heeft de jongens in kwestie niet ondervraagd, net als de firma op wiens naam de bewuste Volkswafen Golf stond. In feite heeft m’n niets gedaan.”

Voor Vandenbussche was het genoeg om het dossier te heropenen, hoewel het parket het in juni van vorig jaar het onderzoek definitief heeft stopgezet. “Het parket wil al lang de handdoek in de ring gooien. Ze zijn niet meer gemotiveerd om de waarheid te achterhalen. Dat is heel frustrerend voor de vele slachtoffers. 28 doden, het grootste mysterie in de Belgische misdaadgeschiedenis. Maar wij willen niet opgeven”, zegt Vandenbussche.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Bergen heeft Vandenbussche en zijn cliënt gisteren gelijk gegeven en eist nu bijkomend onderzoek naar de auto. De Bende van Nijvel zaaide in de jaren ’80 angst en terreur in ons land door een reeks bloederige overvallen. Het maakte daarbij in totaal 28 dodelijke slachtoffers. Acht daarvan bij overvallen in Beersel, Halle en Overijse.