Drie jaar cel voor zeventiger uit Overijse die partner mishandelde en belaagde

De man was jarenlang gehuwd met het slachtoffer, maar de relatie kwam onder druk te staan nadat hij een buitenechtelijke verhouding begon. Volgens de advocate van de vrouw leidde dat, in combinatie met alcoholgebruik, tot frequente ruzies die vaak uitmondden in fysiek geweld.

In juli 2019 escaleerde de situatie ernstig toen de man zijn echtgenote met een keukenhanddoek wurgde tot ze het bewustzijn verloor. De advocate sprak van een poging tot doodslag. Ook nadien bleef het geweld aanhouden, tot de vrouw uiteindelijk in het najaar van 2022 besloot te vluchten en bij haar dochter ging wonen.

Na de breuk liet de man zijn ex-partner echter niet met rust. Tussen oktober 2022 en mei 2023 werd de vrouw voortdurend lastiggevallen met e-mails, berichten en telefoontjes. De man dook meermaals op aan de woning van haar dochter, bonkte op de ramen en gooide afval en glas richting het huis. Op 8 januari 2023 was er nog een nieuw geval van fysiek geweld.

De man daagde niet op voor zijn proces. Het parket had aanvankelijk een gevangenisstraf van twee jaar geëist, maar de rechtbank legde een zwaardere straf op: drie jaar effectieve celstraf. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.