Drie minderjarigen overvallen apotheek in Kapelle-op-den-Bos

Gisterenavond rond 18.30 uur is de apotheek in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos overvallen. De politie kon vier verdachten korte tijd later inrekenen; één ervan is onmiddellijk weer vrijgelaten. Drie minderjarigen blijven aangehouden.

Net voor sluitingstijd dringen gewapende mannen de apotheek op de Mechelseweg binnen. De overvallers gaan ervandoor met geld uit de kassa. Politiezone K-L-M is snel ter plaatse en kan vier verdachte personen inrekenen. Eén van de verdachten laten ze onmiddellijk weer vrij, maar drie minderjarigen blijven aangehouden.

Eén van de drie wordt ter beschikking van het Brusselse parket gesteld. De andere twee horen Halle-Vilvoorde toe. Zij zijn vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter.

