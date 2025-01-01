Duo in de luchthaven betrapt met 108 kilogram cocaïne: "Reken op 40 euro per gram"

Het duo had zich met goedkope vliegtickets toegang tot de luchthaven verschaft, waarna ze de valiezen van de bagageband kwamen halen. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt de arrestatie, die plaatsvond op 6 november. “Bij een douanecontrole op Brussels Airport werd bij twee personen een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen in hun reiskoffers. In totaal zou het gaan om iets meer dan 108 kilogram gaan”, laat het parket weten.

De 19- en 23-jarige verdachten werden opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die uiteindelijk besloot om hen vrij te laten onder voorwaarden. De vangst is opmerkelijk, aangezien het gewicht van de reiskoffers ruimschoots de bagagelimieten overschrijdt. “Dit gaat niet om drugskoeriers die het vliegtuig opstappen met enkele kilo’s cocaïne verstopt in hun koffers”, zegt een bron dicht bij het onderzoek. “Dit is het werk van een criminele organisatie die op de luchthaven van herkomst enkele mensen omkoopt, zodat koffers volgepropt met drugs mee op de vliegtuig worden gezet.”

De 108 kilogram cocaïne heeft een straatwaarde van meer dan vier miljoen euro. “Reken op 40 euro per gram”, klinkt het. “En meer dan waarschijnlijk wordt de drugs eerst nog verder versneden, waardoor de eigenlijke straatwaarde nog oploopt.”