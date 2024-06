Gezin urenlang gegijzeld in Ternat, daders dwingen vrouw kluis leeg te maken

De overvallers wachtten de man thuis op nadat hij zijn zonen weggevoerd had naar school en het station. Toen hij uitstapte, werd hij overvallen en vastgebonden door een gewapende en gemaskerde man. Zijn kompanen drongen intussen de woning van de man binnen en hielden er z’n echtgenote en hun twee andere kinderen onder schot. Op een bepaald moment dwongen ze de vrouw, die voor een firma werkt die geldautomaten aanvult, naar een bank in Molenbeek te rijden. Eenmaal aangekomen moest de vrouw naar haar werkgever bellen om de code van de kluis te krijgen. Intussen werd de woning van het gezin doorzocht door de derde dader, die de gegijzelden opsloot in een kamer.

De daders zouden met zo’n 100.000 euro aan de haal gegaan zijn, maar zouden net als de buit gevat zijn in het Brusselse. Volgens de verklaring van één van de daders was het geld nodig om een vriend uit de handen van Marseillaise maffia te houden, die de plak zwaait in de wijk Peterbos in Anderlecht. De overvaller die achterbleef bij het gezin, is nog op de vlucht. Toen de politie de woning binnenviel om de man en zijn twee kinderen te bevrijden, bleek hij al vertrokken.