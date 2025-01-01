Homeopaat uit Dworp vrijgesproken voor onwettig uitoefenen geneeskunde, zus van slachtoffer zwaar ontgoocheld

Eva diende samen met IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, klacht in tegen Luc V. Uit Dworp, die in het Nederlandse Ossendrecht een homeopathische praktijk heeft. Ze deed dat nadat haar zus Sara overleed aan een erfelijke vorm van borstkanker. “Ze heeft zich de laatste jaren van haar leven volledig in het alternatieve circuit begeven”, vertelt ze. “Ze werd verplicht om de conventionele geneeskunde af te wijzen. Maar de belofte om haar te genezen die daar werd gedaan, is men niet nagekomen. Ze is gestorven met helse pijnen.”

"Spilfiguur"

Homeopaat Luc V. was volgens Eva de spilfiguur in dat alternatieve circuit. “Mijn zus was terminaal en de prognose was heel slecht. Het ging om een uitgezaaide agressieve borstkanker. Ik kon absoluut respecteren dat ze geen chemo wilde, maar ik wilde wel dat ze goed begeleid werd. En dat is haar ontnomen. Sara moest de conventionele geneeskunde afzweren, want ze vreesde dat ze in het hiernamaals ging moeten boeten als ze dat alternatieve circuit niet volgde en ze daardoor niet kon ‘gereïncarneerd’ worden.”

"Samenwerking met apotheek in Halle"

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde gingen de behandelingen van Luc V. niet enkel in Nederland door, waar de wetten op de uitoefening van homeopathie minder streng zijn dan in België, maar ook in ons land. De homeopaat werd daarom vervolgd voor het onwettig uitoefenen van geneeskundige. De openbaar aanklager eiste op het proces 6 maanden cel en een geldboete van 40.000 euro tegen de man.

“Hij bezit een domein in het Luikse, waar mijn zus en andere patiënten naartoe gingen”, reageert Eva. “Ja, Sara is ook naar Nederland gegaan, maar Luc V. werkte ook samen met huisarts in ons land en een apotheek in Halle.”

Volgens de rechter zijn er echter geen concrete elementen die aantonen dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de onwettige uitoefening van geneeskunde in België. “Er zijn vage speculaties, maar er zijn geen getuigenverklaringen en de observaties van de politie hebben dat ook niet aangetoond”, klinkt het in het vonnis. “Dat zijn allemaal elementen in het voordeel van de beklaagde, die dan ook dient vrijgesproken te worden.”

Ontgoocheling

Eva Fonteyn reageert teleurgesteld op het vonnis. “Het komt wel niet helemaal onverwacht. Het was duidelijk dat de rechter het gevoel had dat wij een schuldige zochten voor de dood van mijn zus. Maar daar ging het niet om. Ik wilde aanklagen dat het niet kan dat sommige personen ongestraft en ongebreideld mensen foutief mogen informeren. Er zijn zware toelatingsexamens geneeskunde voor mensen die dokter willen worden. Die mensen moeten zeven jaar studeren, maar in ons land mag iedereen zich coach noemen en doen wat hij wil, zonder enige controle.”

Of Eva in beroep gaat tegen het vonnis, weet ze nog niet. “Ik wilde een signaal geven en heb hier veel tijd en energie in gestoken. Ergens wil ik het nu laten rusten.”