Inbraakgolf in bestelwagens van aannemers in Vilvoorde: "Parkeren in een afgesloten garage"

De voorbije maanden heeft politiezone VIMA heel wat auto-inbraken vastgesteld in Vilvoorde. De dieven viseren bestelwagens van aannemers; ze hebben het gemunt op werkmateriaal.

Afgesloten garage

Volgens woordvoerder Gert Mathay van politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zes voertuigen geviseerd in de J.B. Nowélei, de Toekomststraat en de Vaartstraat. “Vijf bestelwagens en één personenauto werden opengebroken. Bij één bestelwagen bleef het bij een poging", zegt Mathay. "Tussen 31 augustus en 29 september telden we zes gelijkaardige feiten, waarvan vijf uit bestelwagens. Het merendeel vond plaats in Vilvoorde. In twee gevallen bleef het bij een poging.”

De politie roept eigenaars van bestelwagens op om extra waakzaam te zijn. “Het nadeel voor de diefstallen uit de bestelwagens is steeds werkmateriaal. Het is geweten dat dit gegeerd is bij dieven. We raden aan om een lichte vracht steeds te parkeren in een afgesloten garage voor zover dit mogelijk is”, aldus Mathay.

"Alles zit vol"

Zelfstandig aannemer Nick Deknudt uit Vilvoorde is een van de slachtoffers. De dieven hebben de flank van zijn bestelwagen, die hij in de Toekomststraat achterliet, opengesneden. Een vorige inbraak kostte Deknudt zo'n 15.000 euro, maar deze keer blijft het verlies beperkt. “Ik ben nu al maanden elke avond bezig om mijn bestelwagen volledig leeg te halen. Dat betekent telkens sleuren en tillen met zwaar materiaal", zegt Deknudt. "Het is een hele klus, maar ik zie geen andere oplossing. Ik vind nergens in de buurt een garage: alles zit vol. Het is wachten tot er iets vrijkomt, maar tot dan blijf ik dit doen. Het voelt als dweilen met de kraan open, want zolang die bendes actief blijven, weet je nooit wanneer je weer aan de beurt bent.”

