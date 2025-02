Korpschef over malaise bij politiezone Zaventem: “Ik herken mij niet in het beeld dat van mij wordt geschetst”

Het rommelt al enkele weken binnen de politiezone Zaventem. Gisteren protesteerden de vakbonden voor de start van de gemeenteraad. Het zijn signalen die korpschef Eveline Van Outryve naar eigen zeggen diep hebben getroffen. “Ik herken mij niet in het beeld dat van mij wordt geschetst. Tot een maand geleden heb ik nooit enige klacht of aanwijzing ontvangen dat mijn leiderschap in die mate ter discussie stond, ondanks de diverse kanalen om dit aan te kaarten”, zegt Van Outryve. “Er heeft ook nooit een informeel gesprek plaatsgevonden over deze zorgen. Welzijn op de werkvloer is voor mij altijd een prioriteit geweest. Ik heb diverse initiatieven genomen om dit te versterken en zal dat blijven doen. Ik kan alleen hopen dat het welzijn van onze medewerkers niet misbruikt wordt als argument om mij uit mijn functie te zetten.”

In samenspraak met het gemeentebestuur van Zaventem is er besloten om Idewe in te schakelen. Die externe preventiedienst zal een onderzoek uitvoeren dat helderheid moet scheppen over de werkomstandigheden binnen de zone. “Ik verleen mijn volledige medewerking en heb er vertrouwen in dat dit onderzoek de aantijgingen in de juiste context zal plaatsen”, zegt Van Outryve. “Het merendeel van deze klachten is bovendien niet rechtstreeks aan mijn persoon gelinkt, maar heeft een bredere organisatorische en structurele achtergrond. Wel betreur ik dat net op de vooravond van het overleg van deze namiddag dergelijke acties worden ondernomen. Niet omwille van mij persoonlijk, maar omdat dit onze politiezone ernstige schade toebrengt. Te meer omdat op vandaag de klachten nog onvoldoende geconcretiseerd zijn en ik hierop nog onvoldoende zicht heb.”