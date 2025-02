Loodsbrand nabij Drogenbos maakt geen gewonden

Kort na middernacht kreeg de Brusselse brandweer een oproep binnen. Er was brand uitgebroken in de opslagplaats van een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van kampeerspullen. "Het vuur is volledig uitgeslagen", zegt de woordvoerder van brandweerzone Brussel.

Er waren twee ladders, drie brandweerwagens en vier tankwagens nodig om het vuur onder controle te krijgen. Uiteindelijk duurde het tot 3.00 uur vooraleer de brand was geblust. Het bluswerk kon evenwel niet verhinderen dat de hangar vrijwel volledig is vernield. Alleen het kantoor ontsnapte aan de vlammen. Er vielen geen gewonden.