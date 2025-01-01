Man uit Gooik naar assisen voor doodslag op baby: "Nooit de dood van zijn zoon gewild"

Het slachtoffer is zes weken oud in 2024 wanneer de hulpdiensten worden verwittigd omdat het kind amper nog een teken van leven geeft. Dan al bestaat het vermoeden dat het kind aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom is gestorven. De ouders van het kind worden opgepakt en in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden. De moeder wordt snel vrijgelaten, maar de vader blijft in voorlopige hechtenis.

Vandaag heeft de Brusselse raadkamer beslist om de man door te verwijzen naar het hof van assisen, hoewel zowel het parket-generaal als de verdediging een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank heeft gevraagd. "Elke ouder die een huilbaby heeft gehad, weet dat dit zéér zwaar is", zegt Mike Dewitte, de advocaat van de dertiger. “Dit praat allerminst goed dat hij het kind doorheen zou hebben geschud, maar nooit heeft hij de dood van zijn zoon gewild. Hij zag die jongen doodgraag en is nog steeds kapot van het overlijden.” De moeder van de baby is niet doorverwezen.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet de doorverwijzing naar het hof van assisen wel nog bevestigen. “We respecteren de beslissing van de raadkamer en zullen ons nu concentreren op de Kamer van Inbeschuldigingstelling”, zegt advocaat Mike Dewitte. “Ongeacht de kwalificatie die aan de feiten wordt gegeven of ongeacht welke rechtbank de zaak zal behandelen, beide ouders zijn nog altijd zeer zwaar zijn aangedaan. De vader heeft dit nooit gewild.”