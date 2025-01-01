Justitiepaleis Brussel

Man uit Gooik naar assisen voor doodslag op baby: "Nooit de dood van zijn zoon gewild"

Een 31-jarige man uit de Pajottegemse deelgemeente Gooik is vandaag naar het hof van assisen doorverwezen voor de doodslag op zijn baby. Het kind overleed aan het shakenbabysyndroom. De vader had toegegeven dat het constante gehuil van het kind hem te veel is geworden.

Het slachtoffer is zes weken oud in 2024 wanneer de hulpdiensten worden verwittigd omdat het kind amper nog een teken van leven geeft. Dan al bestaat het vermoeden dat het kind aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom is gestorven. De ouders van het kind worden opgepakt en in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden. De moeder wordt snel vrijgelaten, maar de vader blijft in voorlopige hechtenis.

Vandaag heeft de Brusselse raadkamer beslist om de man door te verwijzen naar het hof van assisen, hoewel zowel het parket-generaal als de verdediging een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank heeft gevraagd. "Elke ouder die een huilbaby heeft gehad, weet dat dit zéér zwaar is", zegt Mike Dewitte, de advocaat van de dertiger. “Dit praat allerminst goed dat hij het kind doorheen zou hebben geschud, maar nooit heeft hij de dood van zijn zoon gewild. Hij zag die jongen doodgraag en is nog steeds kapot van het overlijden.” De moeder van de baby is niet doorverwezen.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet de doorverwijzing naar het hof van assisen wel nog bevestigen. “We respecteren de beslissing van de raadkamer en zullen ons nu concentreren op de Kamer van Inbeschuldigingstelling”, zegt advocaat Mike Dewitte. “Ongeacht de kwalificatie die aan de feiten wordt gegeven of ongeacht welke rechtbank de zaak zal behandelen, beide ouders zijn nog altijd zeer zwaar zijn aangedaan. De vader heeft dit nooit gewild.”

Meest bekeken

Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

Cora
Economie

Alle medewerkers Cora Anderlecht kunnen blijven in nieuw winkelcentrum: "Meer werknemers dan voorheen"

Politiek
Economie
Samenleving
Mobiliteit

Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staat 100 miljoen euro aan investeringen”

din 18 nov
Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

woe 19 nov
Provincie verdeelt 900 witloofboxen aan scholen
Samenleving

Provincie verdeelt 900 witloofboxen in scholen, voor het eerst kunnen particulieren box kopen

woe 19 nov

Meer nieuws uit de regio

Sport

Bewoners Pajottegemse zorginstellingen sporten tijdens Zonnenoot: “Samen bewegen, beleven en plezier maken”

din 18 nov
Cultuur
Jeugd

17de stripbeurs in Cultuurschuur De Cam in Gooik: “We mikken bewust ook op jong publiek”

din 18 nov
Jeugd
Onderwijs

Innoptus Solar Team racet in Verenigde Staten: "Opnieuw volop voor de eerste plek gaan"

vrij 14 nov
Sport

Arne Marit trekt naar Red Bull- BORA-Hansgrohe

din 11 nov
Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van geweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”
Cultuur
Samenleving

Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van weggeweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”

woe 5 nov