Nieuwbouw parket Halle-Vilvoorde niet voor 2028: “Opnieuw vijf jaar later dan beloofd”

Toen het parket Halle-Vilvoorde in 2014 van start ging als gevolg van de zesde staatshervorming werd het als noodoplossing gehuisvest in twee aparte gebouwen in Asse. Volgens Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) kampen deze gebouwen met talrijke gebreken. “De werkruimtes zijn verouderd, vergaderzalen te klein en de beveiliging is ondermaats. Bovendien is het niet mogelijk om verdachten voor te leiden bij de procureur. Dat zijn onaanvaardbare omstandigheden voor een essentiële juridische dienst,” zegt Van Vaerenbergh.

De Regie der Gebouwen besliste al in een eerder stadium om op de Asphaltcosite in Asse een nieuwbouwproject te realiseren, waar ook de FOD Financiën een plek zou krijgen. Maar in de zomer van 2023 beslist die om niet naar Asse te verhuizen. “Sinds corona is het aandeel telewerk exponentieel gestegen”, klonk het toen bij Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Wij hebben intern met de diensten samengezeten om te bekijken welke diensten nog interesse hadden om naar Asse te gaan. Dat bleek een minderheid te zijn, waardoor we in Halle blijven.”