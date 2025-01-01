Ook politie in de Zennevallei kan voortaan meekijken in en rond stations: “Gigantische bron van informatie”

De politiezone Zennevallei kan de beelden in en rond de treinstations voortaan meevolgen op de videomuur in het politiecommissariaat in Halle. De stationsomgevingen zijn vaak hotspots waar incidenten plaatsvinden. “Het station in Halle is zo’n echte hotspot”, zegt burgemeester van Halle Eva Demesmaeker. “Die beelden zijn een gigantische bron van informatie. Dat ze nu live beschikbaar zijn op onze videowall is een enorme stap vooruit. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je door federaal door te duwen, lokaal het verschil kan maken.”

Ook collega-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Jan Desmeth, benadrukt het belang van deze stap. “Exact tien jaar geleden beslisten we om zes bewakingscamera’s te plaatsen op de parking, het plein en de voetgangerstunnel van het station van Ruisbroek. Ze hebben de afgelopen tien jaar al meermaals hun dienst bewezen als extra ogen voor onze politiediensten”, zegt Desmeth. “Het feit dat deze camera’s vanaf nu ook 24u per dag en 7 dagen per week live gevolgd zullen worden op de video-muur van het operationele hoofdkwartier in Halle is een meerwaarde voor de acties van onze politieploegen op het terrein.”