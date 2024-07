Parket Halle-Vilvoorde legt netwerk van witwaspraktijken bloot: 440.000 euro cash in beslag genomen

"De bal ging aan het rollen toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) aan het parket van Halle-Vilvoorde verdachte transacties meldde op de bankrekeningen van een onderneming. Het CFI stelde vast dat op de rekeningen van de vennootschap tijdens een periode van 14 maanden meer dan 1.500.000 euro werd gestort. Omwille van de historiek van de onderneming en de aard van de transacties groeide het vermoeden dat het om witwaspraktijken ging", aldus parketwoordvoerder Sabine Lievens.

De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde startte een onderzoek. Zo werd een organisatie in kaart gebracht die zich bezig hield met het witwassen én zwartwassen van geld. De organisatie werd gerund door mensen uit Brazilië en Portugal. Het netwerk was de draaischijf tussen criminele organisaties die over veel cash geld beschikken en ondernemingen die nood hebben aan cash om werknemers in het zwart te betalen. De leden opereerden vanuit een kantoorgebouw in Ophain vanwaar dagelijks cash geld werd opgehaald en opnieuw verdeeld. Om de stroom van cash gelden te verantwoorden, werden verschillende fictieve bedrijven opgericht. Enkele Portugezen werkten als stroman voor de organisatie, zogezegd als zaakvoerder.

Zwartwassen

Het zwartwassen bestond erin dat de organisatie facturen uitschreef voor diensten die niet gepresteerd werden. De “klanten” waren vooral bedrijven in de bouwsector. Die betaalden de facturen dan via hun bankrekening. De organisatie betaalde het geld in cash terug, verminderd met een commissie. Op die manier beschikten de bedrijven over zwart geld om o.a. werknemers te betalen. Uit het onderzoek blijkt dat de geldstromen om en bij de 50.000.000 euro per jaar bedroegen. Daarvan streek de criminele organisatie een commissie tussen de 8 en 10% op.

1 op 5 gecontroleerde bedrijven is fictief

Fraudefenomenen die gebruik maken van fictieve facturen uitgaande van fictieve ondernemingen, worden binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde preventief aangepakt door het project ‘Company Dumping’. Dat is een samenwerking tussen Lokale en Federale Politie, het parket Halle-Vilvoorde, het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, economische en sociale inspectiediensten, de fiscus en de ondernemingsrechtbank. Alle vennootschappen die naar het arrondissement verhuizen, worden gecontroleerd. Is een vennootschap fictief, dan wordt een procedure opgestart om het frauduleus bedrijf versneld te ontbinden.

De cijfers zijn verrassend, want 1 op de 5 gecontroleerde bedrijven die naar het arrondissement verhuizen, blijken een fictief karakter te hebben.