Parket Halle-Vilvoorde waarschuwt voor frauduleuze loodgieters: "Nu al op 1.136 meldingen "

Louche loodgieters

Het is geen nieuw fenomeen, maar het parket en de FOD Economie zien een toename van het aantal gevallen. "We merken dat misleiding of oplichting door bepaalde hersteldiensten een gekend probleem blijft", zegt Lien Meurisse, woordvoerster bij de FOD Economie. "Vorig jaar ontvingen we meer dan 1.000 meldingen. Nu staat de teller al op 1.136 meldingen, waarvan 365 over loodgieters."

De praktijken zijn niet min. "Vrijwel alle slachtoffers dienden, ondanks eventueel protest, de ‘reparatie’ onmiddellijk te betalen via een bankkaart of cash", laat het parket weten. "Slachtoffers werden ook fysiek bedreigd. In één geval werd een slachtoffer bedreigd met een slijpschijf. In een ander geval dreigde de loodgieter een nieuwe fiets mee te nemen als borg", aldus het parket. Andere veelvoorkomende klachten zijn woekerprijzen, oneerlijke informatie en werk dat kwalitatief ondermaats is.

"Ook eerlijke loodgieters lijden onder de praktijken"

Morgen buigt de rechtbank zich over een zaak van malafide loodgieters die ongeveer 265 slachtoffers hebben gemaakt. "Het is belangrijk dat we, als parket, ook dit type dossiers voor de rechtbank kunnen brengen", zegt Carol Vercarre, porcureur de Konings bij het parket Halle-Vilvoorde. "Bovendien lijden eerlijke loodgieters ook onder de praktijken van hun louche collega’s. We zijn ons hier als parket zeer bewust van. Ook aan hen willen we een signaal geven, dat we deze klachten zeer ernstig nemen.”

In dossiers over malafide hersteldiensten werkt het parket nauw samen met de FOD Economie. “De Economische Inspectie voerde enkele onderzoeken rond hersteldiensten die werden overgemaakt aan het parket. We zijn blij dat het parket beslist heeft om deze loodgieters te vervolgen", zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

Om het probleem aan te pakken, wil de FOD sensibiliseren. "Daarom start de FOD Economie in het najaar een campagne om consumenten te waarschuwen voor deze praktijken", zegt Meurisse. "Vraag op voorhand een offerte, laat je niet onder druk zetten en betaal niets als je niet tevreden bent van de werken of de factuur veel hoger uitvalt dan voorzien.”