Parket Halle-Vilvoorde zet in op dierenwelzijn met themazittingen: “Sommige dossiers tarten de verbeelding”

Komen aan bod tijdens de zittingen: verschillende vormen van dierenmishandeling en/of -verwaarlozing van onder meer honden, katten, konijnen, schapen, schildpadden, kanaries, een verwaarloosde ezel en een pony. Er staat ook een dossier op stapel over beschermde vogels.

De dossiers gaan over feiten die in 2023, 2024 en 2025 plaatsvonden. De meerderheid daarvan werd opgestart naar aanleiding van een controle van de politie of de inspectie dierenwelzijn. Vaak ging het om buren die melding deden van de feiten bij de politie.

Boetes tot 800.000 euro

“Als parket kunnen we de samenwerking met en de controles van de politie en de inspectie dierenwelzijn alleen maar ondersteunen en aanmoedigen. Wie een dier in huis haalt dient er goed voor te zorgen. Overtreders riskeren sinds 2022 ook zwaardere straffen. Boetes kunnen oplopen tot 800.000 euro. Dat is stevig maar jammer genoeg noodzakelijk in sommige gevallen”, aldus Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.

Verwaarlozing en slechte huisvesting

De feiten in de 16 dossiers gaan alle kanten uit, slechte huisvesting en verwaarlozing overheersen. Zo krijgt een man uit de omgeving van Overijse de politie over de vloer om de leefomstandigheden van een ezel te controleren. Er worden ook een pony en een schaap aangetroffen. De pony heeft lange hoeven die krullen waardoor het dier zich amper kan verplaatsen. De pony heeft ook geen schuilhok. Het schaap is lang niet geschoren en krijgt geen water of voeding. De dieren worden in beslag genomen. De pony wordt geëuthanaseerd en dat na advies van de dierenarts. Het dier zou extreme pijnen hebben geleden door het gebrek aan hoefverzorging.

** Geelbuikschildpadden en beschermde vogels**

In een ander dossier liet een dame haar dieren achter in haar huis toen zij haar intrek nam in een appartement. De achtergelaten konijnen werden geadopteerd door de buren. Binnen in de woning zaten nog 3 geelbuikschildpadden en een kanarie. De kanarie overleefde het niet. De 3 geelbuikschildpadden waren ondervoed. Ze overleefden.

** “Draag zorg voor je huisdier”**

“Met de zittingen in oktober en november willen we duidelijk maken dat we als parket zwaar tillen aan zaken van dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het is belangrijk om goed na te denken of men dieren wel de gepaste huisvesting, voeding en verzorging zal kunnen geven, vooraleer men er in huis haalt”, aldus de procureur.

Strafmaat

Afhankelijk van de feiten riskeren overtreders boetes die kunnen oplopen tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt.