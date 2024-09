Politie onderzoekt brutale verkrachting in Sint-Stevens-Woluwe

De feiten speelden zich zondag af in een appartementsgebouw aan de Lenneke Marelaan. De buurt wordt er opgeschrikt door luid geschreeuw. Even daarna vinden buurtbewoners in een gemeenschappelijke wasruimte een vrouw vastgeketend aan een radiator. Ze had enkel een t-shirt aan en zat onder het bloed. Ze zou gezegd hebben dat ze naar de wasruimte was gegaan en daar aangevallen werd door een man die zich al in de ruimte bevond. Toen ze terug bij bewustzijn kwam, is ze luid beginnen schreeuwen.

De jonge vrouw werd voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een aangifte is binnengekomen voor een verkrachting in het appartementsgebouw. Van de dader is voorlopig nog geen spoort, het onderzoek loopt.