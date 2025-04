Politie vat zeven windturbineklimmers in Beersel: "Levensgevaarlijk"

Zeven jongeren uit Brussel forceerden gisterenavond de deur van een van de windturbines van Ecopower, langs het kanaal in Beersel. Eenmaal boven werden ze al snel gespot door een alerte buurtbewoner die de politie verwittigde.

"Wij hebben onmiddellijk het klimteam van de brandweer ter plaatse geroepen. Die personen zijn uiteindelijk wel vrijwillig uit de windturbine gekomen", zegt Alex Geboers, politiecommissaris van Politiezone Zennevallei. "Ze waren duidelijk in de turbine geklommen voor de kick en met de bedoeling filmpjes te posten op sociale media, wat levensgevaarlijk is. Zo'n windturbine is echt klauteren en klimmen om daar op te geraken en zij stonden echt op de generator."

De zeven zijn kort opgepakt en meegenomen naar het commissariaat. "We hopen echt ten stelligste dat niemand geïnspireerd geraakt door deze toeren", zegt Geboers. "Het kan zeer snel misgaan, zo'n dingen."