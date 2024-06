Politie Zennevallei is vermoedelijke kabeldieven te slim af: 7 mannen opgepakt

Iets na middernacht kreeg de zone een melding via een ANPR-camera op de steenweg naar Alsemberg in Huizingen richting Halle. De camera registreerde een voertuig met een Poolse nummerplaat dat in verband werd gebracht met een kabeldiefstal aan een spoorweg in de omgeving van Mechelen.

Naar aanleiding van de melding werd besloten met twee ploegen te patrouilleren in de omgeving van de spoorlijnen.

Kniptangen

Dat bleek een goede zet want op de parking van het station van Buizingen werd een ander verdacht voertuig met Poolse nummerplaat onderschept. In de wagen zaten drie mannen. In de koffer lagen kniptangen, een koevoet, een ijzerzaag en een kabelschaar.

Onderzoek

Vlakbij stond nog een ander verdacht voertuig, ook met een Poolse nummerplaat. Ook in die wagen zaten drie personen. In de wagen werd een document gevonden met een verwijzing naar het voertuig dat de aanvankelijke ANPR-hit in Huizingen opleverde. Dat voertuig werd niet veel later aangetroffen in de Vanhamstraat met één inzittende die lag te slapen.

In totaal werden zeven personen gearresteerd. Ze zijn tussen 17 en 43 jaar. Het onderzoek loopt.