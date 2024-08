Politiezone Rode vindt broodzak met 27.000 euro tijdens autocontrole

De politie treft aan Shopping Cascade een man aan, die in een auto aan het slapen is. Toen ze de man vroegen of hij in orde was, begon de man zich vreemd te gedragen. De politie begint het voertuig te onderzoeken en op een gegeven moment vinden ze een papieren broodzak met daarin 27.000 euro.

De man gaf geen bevattelijke uitleg over waarom hij zo’n smak geld bij had dus heeft de politie het geld in beslag genomen en hebben ze ook een dossier voor witwassen opgestart.