Sint-Pieters-Leeuw wil uitbreiding Kanaalplan na schietpartijen in Brussel: “Niet naïef zijn voor drugsgeweld”

De voorbije weken vonden er heel wat schietpartijen plaats in de gemeente Anderlecht. Rivaliserende drugsbendes voeren er een bloederige strijd om territorium met twee doden als trieste balans. Buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw wil voorbereid zijn en wil daarom dat het federaal Kanaaplan naar de Zennevallei wordt uitgebreid. Het eerste Kanaalplan kwam er in 2016 in de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en Zaventem. Via tal van controles moest radicalisering en terrorisme opgespoord en aangepakt worden. De nieuwe regering heeft het kanaalplan terug geactiveerd.

“We moeten niet naïef zijn voor het geweld”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Daarom moeten onze politie- en recherchediensten voorbereid zijn op mogelijke incidenten. We hebben al enkele maatregelen genomen. Zo beslisten we eind vorig jaar om de dienst Scorpio te versterken. Het gaat om politiemensen in burger en anonieme voertuigen die strijden tegen criminaliteit en overlast. Verder is ook de recherche uitgebreid en zetten we extra in op de strijd tegen drugs. Met resultaat, want de voorbije twee jaar werden al verschillende drugslabo’s ontmanteld.”