Tot 8 jaar cel voor dodelijke vechtpartij in kraakpand in Zaventem

Een conflict tussen twee groepen daklozen eindigde in de nacht van 3 op 4 december 2020 in een waar bloedbad in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem. Een groep Poolse daklozen werd er aangevallen door krakers die in de buurt verbleven. Gewapend met messen drongen ze het gebouw binnen, waarna twee daklozen werd neergestoken.

Eén van hen overleefde de strafexpeditie niet. Een tweede man werd zwaargewond en raakte uiteindelijk verlamd. De man verblijft in een daklozencentrum met beperkte medische zorgen. “Mijn cliënt kreeg twee messteken in de rug en is sinds de feiten verlamd”, zegt advocate Anneleen De Smedt. “Zijn medische situatie is haast onmenselijk.”

Meteen na de feiten konden verschillende verdachten worden opgepakt. De man die de dodelijke messteek toediende, werd aangehouden, maar is sinds zijn vrijlating spoorloos. Hij werd donderdag bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

Eén van de betrokken sloeg meteen na de feiten op de vlucht en verdween met de noorderzon. Ook hij werd bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel. Een derde beklaagde kreeg een celstraf van 6 jaar opgesteld, drie anderen kregen straffen van 3 tot 5 jaar, al dan niet gekoppeld aan een probatie-uitstel.