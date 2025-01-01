Justitiepaleis Brussel

Vader riskeert 6 jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van dochter

Een 40-jarige man uit Zemst heeft zich vrijdag voor de correctionele rechtbank van Brussel moeten verantwoorden voor jarenlang seksueel misbruik van zijn minderjarige dochter. De man zou het kind tientallen keren hebben misbruikt. De beklaagde ontkent het merendeel van de feiten.

In 2024 stapte het toen 16-jarige meisje naar de politie om te verklaren dat ze sinds januari 2018 zo’n vijftig keer was misbruikt over een periode van vier jaar. De tiener liet optekenen dat ze vaak ’s nachts werd betast, maar ook regelmatig na het douchen werd misbruikt. Het parket twijfelt niet aan de verklaringen van het slachtoffer. “Er is ook geen enkele reden om te denken dat ze liegt, ze vergaat van de schaamte over wat er gebeurd is, maar voelt zich ook verschrikkelijk schuldig tegenover de rest van het gezin, omdat haar moeder er nu alleen voor staat en haar broers en zussen geen vader meer hebben”, klinkt het bij de openbaar aanklager.

De openbaar aanklager vervolgt de man ook voor de aanranding van zijn nichtje op een familiefeest en voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Op zijn gsm werden naaktbeelden aangetroffen van meisjes die vermoedelijk minderjarig zijn. Het parket eist 6 jaar cel tegen de veertiger, maar de advocaat van de man pleitte voor een vrijspraak voor het merendeel van de tenlasteleggingen. “Tijdens die bewuste nieuwjaarsnacht zijn er inderdaad onaanvaardbare feiten gebeurd, maar van verkrachting was geen sprake”, aldus de raadsman. “Mijn cliënt kampte toen met een alcohol- en drugverslaving. Twee jaar geleden heeft hij beseft dat hij die moest aanpakken. Dat is intussen ook gebeurd.”

Voor de andere beweerde feiten was er volgens de verdediging geen enkel hard bewijs: “Er is geen verslag van het Zorgcentrum Seksueel Geweld, geen DNA en geen medisch attest. We hebben we enkel de verklaring van het slachtoffer. Dat de feiten zich over een periode van vier jaar zouden hebben afgespeeld, is enkel nattevingerwerk van het parket. Het valt zeer moeilijk te geloven dat niemand in het gezin al die tijd iets zou gemerkt hebben.” Ook de aanranding van het nichtje werd betwist, net zoals het bezit van beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen. Het vonnis valt op 14 november.

