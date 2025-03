Verdachte dodelijk ongeval Overijse schond probatievoorwaarden

De verdachte zou zaterdagmorgen op weg naar huis geweest zijn, na een avondje stappen. Iets voor 10 uur reed hij de Brusselsesteenweg in Overijse op. Daar week hij van zijn baan af en reed hij frontaal in op het voertuig van een 62-jarige man. Die overleed in het ziekenhuis aan ernstige verwondingen.

De aanrijder werd opgepakt en zou eerst nog verklaard hebben dat hij niet achter het stuur van zijn voertuig zat, maar camerabeelden ontkrachtten dat meteen. De man bleek bij een eerdere veroordeling een probatieverbod voor drugs gekregen te hebben en schond dus zijn voorwaarden. De onderzoeksrechter hield hem aan.