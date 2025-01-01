Verdachte van cyberaanval die het luchtverkeer verstoorde opgepakt in Verenigd Koninkrijk

Het Britse National Crime Agency benadrukt dat het onderzoek nog in een vroeg stadium zit; maar de arrestatie van de verdachte is een positieve stap, zegt NCA-baas Paul Foster. Dinsdag is de veertiger opgepakt in West Sussex. Hij wordt ervan verdacht de Computer Misuse Acte te hebben overtreden. De man is op borgtocht vrijgelaten.

Door de overtredingen is het luchtverkeer van en naar London Heathrow, de Berlijnse luchthaven en Brussels Airport in Zaventem al enkele dagen verstoord. Heel wat vluchten zijn gecanceld en de hinder zal nog tot en met morgen voelbaar zijn. Volgens de woordvoerder van de luchthaven in Zaventem zijn zes procent van de vluchten op Brussels Airport geannuleerd.