Vrouw krijgt 11 jaar cel voor vergiftiging schoonmoeder uit Affligem: "Ze was enkel uit op haar geld"

De feiten dateren van september 2021 en vonden plaats in Affligem, de woonplaats van Clementine Aelbrecht. “De vrouw werd telkens onwel na een bezoek van haar schoondochter”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Uit onderzoek is gebleken dat er in het bloed en urine van het slachtoffer een hoeveelheid hartmedicatie werd aangetroffen die zou dodelijk kunnen zijn voor personen die niet aan een hartziekte lijden.”

De 80-jarige vrouw uit Affligem is zelf geen hartpatiënt, maar de medicatie die werd aangetroffen is dezelfde die haar schoondochter jarenlang nam. De correctionele rechtbank oordeelt dan ook dat Evy De Swaef haar schoonmoeder probeerde te vergiftigen. "Ze veinsde de ideale schoondochter te zijn op wie haar schoonmoeder kon rekenen en kon vertrouwen, terwijl ze in werkelijkheid enkel geïnteresseerd was in het geld dat haar schoonmoeder haar en haar echtgenoot kon toestoppen. De beklaagde heeft een manifest gebrek aan respect voor het leven van het slachtoffer", zei de rechter vandaag in haar vonnis.

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelt Evy De Swaef tot een effectieve gevangenisstraf van 11 jaar. Ze wordt ook voor tien jaar ontzet uit haar burgerrechten. De vrouw liet weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. De zoon van het 80-jarige slachtoffer, de man van De Swaef, werd eerder al buiten vervolging gesteld.