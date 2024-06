De ligging aan de op- en afrit van de A8 is ideaal voor het verkeer dat tussen België en Frankrijk reist, evenals voor het lokaal verkeer. Het laadplein kwam er met de steun van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Winkelende klanten laden een ‘volle tank’

Het nieuwe laadplein, specifiek ontworpen voor retailsites, biedt dynamisch aangestuurde snellaadpunten aan en is vooral gericht op dienstverlening aan de winkelende klant. Filip Ghillebaert, verantwoordelijk voor infrastructuur binnen verkoop Colruyt Laagste Prijzen, is blij met de komst van het laadplein op de winkelparking: “We zien dat meer en meer klanten met een plug-in of volledig elektrische wagen onze parking oprijden. Door ervoor te zorgen dat ze hun auto kunnen opladen terwijl ze winkelen, bieden we een extra service aan. Tijdens een gemiddelde winkelduur van 45 minuten laden klanten aan deze ultrasnelladers tot 400 kilometer rijbereik. Eèn winkelbeurt kan dus volstaan voor een ‘volle tank’."

Op de winkelparking zijn daarnaast nog 6 laadpunten beschikbaar voor regulier laden. Dił is na Mechelen, Boom en Ninove het vierde snellaadplein op een rełailsite van DATS 24. Eind volgend jaar zullen dat er honderd zijn. Dił kadert binnen de ambitie om 10.000 laadpunten te realiseren in België. Het is opmerkelijk dat DATS 24 al heł groołste (semipubliek) laadplein van heł land uitbaat op de parking van Wilgenveld, de kanłorensite van Colruyt Group, op een paar honderd meter van deze nieuwe locatie. Daar kunnen 211 wagens gelijktijdig laden, voornamelijk bedrijfswagens en voertuigen van bezoekers van de kantoren.

Uniek laadplein met dynamisch vermogensbeheer

Het laadplein met dynamisch vermogensbeheer is slechts het tweede in België van dit type, wat het uniek maakt. Voor DATS 24 maakt vooral de klantgerichtheid in combinatie met vermogensbeheer het grote verschil. “Een lokale bestuurder of wie komt winkelen heeft een andere laadbehoefle dan iemand die langs de A8 vanuit of naar Frankrjk onderweg is, en langere trajecten doet. Daarom is dit laadplein uitgerust met de nieuwste laadinfrastructuur die voorziet in dynamische vermogensverdeling over de verschillende laadpunten. Die aansturing evalueert de laadbehoefte van de wagen en garandeert de maximale laadsnelheid volgens de laadcurve die de wagen aankan. Al naargelang de analyse, laad je hier snel of ultrasnel”, aldus Jonas Cautaerts, Head of EV bij DATS 24.

Het unieke karakter schuilt daarnaast ook in het feit dat dit de enige locatie is in Europa dat een snellaadplein combineert met waterstof, CNG en de belangrijkste traditionele producten diesel, benzine en AdBlue op één en dezelfde locatie.