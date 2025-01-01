Grondwettelijk Hof schorst uitstel strengere Brusselse lage-emissiezone: “Gezondheidsimpact is te zwaar”

Het uitstel van de lage-emissiezone betekent is een aanzienlijke achteruitgang op het gebied van de bescherming van de gezondheid en een gezond milieu, zonder dat daar een redelijke rechtvaardiging voor is. Dat blijkt uit het van het Grondwettelijk Hof. De gezondheidsimpact is – zelfs bij 2 jaar uitstel – te ernstig, en weegt veel zwaarder door dan de eventuele aankoop van een schonere nieuwe of tweedehandswagen, die wel nog de LEZ-zone binnen mag, aldus het Hof. Daarom wordt het uitstel opgeschort, wat betekent dat Euro 5-dieselvoertuigen en Euro 2-benzinevoertuigen niet langer mogen rijden in het Brussels Gewest.

De uitspraak komt er naar aanleiding van een zaak aangespannen door onder meer de Brusselse milieuorganisatie Bral. “We zijn erg opgelucht met deze beslissing, want de gezondheid van duizenden Brusselaars staat op het spel”, zegt Tim Cassiers van Bral. “We vragen de Brusselse verkozenen om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en het nodige te doen om deze oorspronkelijke LEZ-kalender zo snel mogelijk te doen naleven.”

De uitspraak is ook een belangrijk signaal voor Vlaanderen, vindt Bond Beter Leefmilieu. Zuhal Demir besliste tijdens haar legislatuur als minister van Omgeving echter om de verstrenging van de Vlaamse LEZ-zones in Antwerpen en Gent met een jaar uit te stellen, tot januari 2026. Ondertussen werd in het huidige regeerakkoord afgesproken om de verstrenging in Vlaanderen helemaal niet meer door te voeren.

“De uitspraak is historisch en cruciaal om de gezondheid van stadsbewoners te beschermen. Zeker die van kinderen, die in volle ontwikkeling zijn en dichter bij de uitlaten ademen”, zegt Naomi Cambien, beleidsexperte mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu. “De boodschap voor minister Brouns is helder: zaai niet langer twijfel. Erken dat de versoepeling van de LEZ-kalender uit het regeerakkoord onwettig is. En kies voor de bescherming van de gezondheid van uw burgers door aan de huidige kalender vast te houden.”