Hoeilaart verzet zich tegen bouw van tunnel aan knooppunt Groenendaal: “Geen verbetering voor de mobiliteit”

Onder de treinsporen in Hoeilaart zijn er plannen voor de bouw van een tunnel. Die moet het knooppunt Groenendaal, waar verschillende steenwegen aansluiten op de Ring rond Brussel, ontwarren en veiliger maken. Maar dat stuit op verzet van de gemeente, dat een negatief advies indient.

“Niets in het ontwerp van het GRUP toont aan dat de mobiliteit hier voor de mensen in Hoeilaart zal verbeteren. De verkeersstromen van de Terhulpsesteenweg worden hier gekoppeld aan de Groenendaalsesteenweg. Wij zijn ervan overtuigd dat dit geen verbetering is, dit is een achteruitgang van de mobiliteitssituatie op termijn”, aldus Tim Vanenput, de burgemeester van Hoeilaart.

Hoeilaart wil dan ook dat er gezocht wordt naar alternatieven, zoals een grote rotonde. "Dat is al gebeurd", klinkt het bij De Werkvennootschap. “Er zaten in de startnota, die ook een gunstig advies kreeg van Hoeilaart, verschillende alternatieven. Die zijn onderzocht en weerlegd met duidelijke argumenten. Dan zijn we verdergegaan met het GRUP, daar is dan één alternatief uitgekomen, het voorkeursalternatief en dan heeft de gemeente Hoeilaart nog eens een gunstig advies gegeven”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

De Werkvennootschap is dan ook verbaasd over de bocht die Hoeilaart nu maakt. De gemeente verzet zich ook tegen het plan om 20 hectare landbouwgrond om te vormen tot bosgebied. “Hier is al een prachtig bos. Dat moet niet meer uitgebreid worden. Wij zijn daar heel tevreden mee en wij willen het landbouwgebied gewoon behouden voor onze boeren”, aldus Vandenput.

“Als we bosstukken innemen, moeten we die compenseren en daarvoor wordt in het GRUP gezocht naar vrije ruimte. In Vlaanderen is die er niet meer. Dan kijken we naar landbouwers die daar ook voor gecompenseerd worden. Zij die het dichtst aansluiten bij het Zoniënwoud zijn natuurlijk de meest logische om te gaan bebossen”, aldus Struyf.