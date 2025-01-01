Na 12 schooldagen telt Halle 78 parkeerovertredingen in schoolomgevingen

Eén fout geparkeerde wagen kan een groot risico betekenen. Daarom houden de gemeenschapswachten toezicht op fout parkeren. "Dat ze op 12 dagen tijd al 78 inbreuken vaststelden, toont aan dat veel mensen de regels niet respecteren," klinkt het bij de stad Halle. In het totaal zitten er 11.000 leerlingen op de Halse scholen. Bijna 5.100 leerlingen komen elke dag van buiten Halle naar school. Wie met de wagen komt, creëert mee extra drukte aan de schoolpoorten. De stad roept bestuurders dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en correct te parkeren.

Extra controles in alle schoolomgevingen

De gemeenschapswachten blijven de komende weken extra controles uitvoeren in alle schoolomgevingen. Wie betrapt wordt op fout parkeren, riskeert een GAS-boete die varieert van 58 euro tot 116 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.