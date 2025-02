Sensibilisering aan de schoolpoort: "Eerst sensibiliseren dan beboeten"

"De gemeenschapswachten hebben in samenwerking met de secundaire scholen in onze stad een ganse week 's ochtends aan de schoolpoort jongeren gewezen op onreglementair e-stepgebruik", zegt burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro. "Bijvoorbeeld, op het voetpad tegen hoge snelheid met een E-step aan komen rijden."

De actie van de gemeenschapswachten en de secundaire scholen kadert in een campagne van het Vilvoords stadsbestuur. "De e-step is steeds meer in ons straatbeeld aanwezig. Op zich is dat goed, het is een aanvullend vervoersmiddel voor veel mensen die voor openbaar vervoer kiezen", zegt De Ro. "Alleen zien we dat het gebruik van de step niet altijd goed gebeurt. Soms is er regelrecht roekeloos gedrag, maar mensen zijn ook zeer onwetend. En vandaar eerst sensibiliseren dan beboeten."

Volgens De Ro is het bijspijkeren van de regelgeving een goede eerste stap, zelfs een burgemeester leert zo nog iets bij. "Wat we vooral ook gezien hebben is dat er weinig kennis is van wat nu mag. Ikzelf ook, ik was mij niet altijd bewust dat 16 jaar de grens is om met e-steps te beginnen. Niet 14, niet 12, niet 10, we zien vaak kinderen op die leeftijd al rond rijden. 25 per uur is ook de maximum snelheid."

Het tweede, repressieve luik van de campagne start in de tweede week van maart. Dan verlaten de gemeenschapswachten ook de schoolomgeving en controleren ze ook andere drukke straten. "Deze schoolweek hebben we gesensibiliseerd. Dat doen we ook tijdens de krokusvakantie, maar eerder naar het algemeen gebruik. Zodra de krokusvakantie gedaan is, zullen er prikacties komen in straten waar heel wat voetgangers, fietsers, e-steppers zijn. We zullen hen er niet alleen op wijzen wat ze fout doen, het is de bedoeling om dan ook te beboeten."