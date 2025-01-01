Bus rijdt tegen hoogtebegrenzer viaduct, passagiers krijgen glas op zich: “Controles blijven nodig”

De gezamenlijke controle is bedoeld om de veiligheid van reizigers te waarborgen, misbruik in de sector tegen te gaan en de naleving van sociale en verkeersregels te garanderen. “De noodzaak van deze controles werd duidelijk geïllustreerd door een incident op het viaduct van Vilvoorde, waar een bus het tonnageverbod negeerde en tegen de hoogtebeperking die er is ingesteld door de werken aan het viaduct”, klinkt het bij de federale politie. “Door de overtreding werden de glazen dakkoepels van de bus verbrijzeld, waarbij het glas op de inzittende passagiers terechtkwam.”

Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. “Na overleg met het parket werd het rijbewijs van de chauffeur onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De vervoersmaatschappij zorgde voor een vervangbus zodat de passagiers hun reis konden voortzetten”, aldus de federale politie. “In totaal werden 92 voertuigen gecontroleerd, waarbij meer dan €12.000 aan boetes werd geïnd. Een Franse chauffeur van een langeafstandsbusdienst werd betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast werden drie personen bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf.”

De inspectiediensten tot slot stelden meerdere inbreuken vast op het vlak van deeltijdse arbeid en misbruik van ziekte- en werkloosheidsuitkeringen.