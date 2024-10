Drie mensen zonder verblijfsvergunning aangetroffen tijdens verkeersactie in Dilbeek

De verkeersdienst van politiezone Dilbeek voerde eergisteren een uitgebreide controleactie uit aan de stelplaats van De Lijn op de Ninoofsesteenweg. Een van de speerpunten van de actie was de controle op de geldigheid van vervoersvergunningen en de correcte zekering van de lading. “Bij twee voertuigen werd vastgesteld dat ze niet waren opgenomen in het E-register voor vervoersvergunningen, twee andere voertuigen hadden helemaal geen vervoersvergunning, wat een zware inbreuk vormt binnen het transport. De overtredingen resulteerden in boetes van respectievelijk 990 euro en 1500 euro per voertuig”, zegt hoofdinspecteur Tom Hollevoet.

Daarnaast werden drie voertuigen beboet omdat de lading niet op de juiste manier beveiligd bleek. Tot slot werd bij één voertuig een overtreding op de ADR-wetgeving vastgesteld, die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen. “Tijdens de actie werden ook verschillende andere overtredingen vastgesteld. Zo werden drie personen betrapt op illegaal verblijf. Bij zeven bestuurders werd vastgesteld dat ze hun gsm gebruikten achter het stuur”, zegt Hollevoet. “Twee bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet, en één bestuurder werd beboet voor het roken in een voertuig in het bijzijn van een minderjarige.”

Verder bleek één voertuig niet verzekerd te zijn en een ander niet correct ingeschreven. Ook werd een voertuig geïmmobiliseerd omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs kon voorleggen. De politiezone Dilbeek zal ook in de toekomst dergelijke gerichte controles blijven uitvoeren om overtredingen aan te pakken en de verkeersveiligheid te garanderen.