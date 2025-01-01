Ook vandaag hinder op Brussels Airport: "Enkel komen als vlucht is bevestigd"

"Helft van de vluchten annuleren"

De chaos van afgelopen weekend zal ook vandaag nog voelbaar zijn. Collins Aerospace heeft nog geen nieuwe, veilige versie van het check-inssysteem aangeleverd. "Daarom heeft Brussels Airport de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om ook op maandag de helft van de geplande vertrekkende vluchten te annuleren", klinkt het bij de luchthaven.

Ondanks de hacking zijn in Zaventem 85 procent van de vluchten dit weekend doorgegaan zoals voorzien. Ook vandaag zal er dus hinder zijn, maar de luchthaven heeft wel enkele tips. "We raden passagiers met een vlucht aan om de status van hun vlucht na te kijken", klinkt het bij de luchthaven, "en enkel te komen als hun vlucht is bevestigd. Wie een vlucht heeft, vragen we om op tijd naar de luchthaven te komen en de informatiekanalen van de luchthaven te blijven volgen voor updates."

Federale Politie opent onderzoek

Aan De Standaard heeft de Federale Politie gemeld dat de Federal Computer Crime Unit een onderzoek start naar de cyberaanval. Zeker is al dat het gaat om een aanval met ransomware, waarbij werden gegevens op de server versleuteld. De aanvallers vragen losgeld.