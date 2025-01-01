Politie en De Lijn controleren meer dan 600 reizigers op zwartrijden aan station in Halle

De actie aan het station in Halle vond tussen 7 u en 9 u en had als doel zwartrijden en overlast te bestrijden. “De actie werd ondersteund door Scorpio, een team dat in burger en met anonieme voertuigen optreedt om criminaliteit en overlast snel en efficiënt aan te pakken, en medewerkers van de sectie jeugd-gezin-zeden van de recherche”, zegt Joost Van Liefferinge van de politiezone Zennevallei. “In totaal werden 613 reizigers gecontroleerd. De politie schreef 65 processen-verbaal uit voor zwartrijden.”

Daarnaast ondergingen acht personen een extra controle omdat zij geen identiteitskaart konden tonen na een vaststelling van zwartrijden. “Twee minderjarigen werden tijdens de controle betrapt toen ze samen op één elektrische step reden. Er werd een proces-verbaal opgesteld”, zegt Van Liefferinge. “Met de actie benadrukken politiezone Zennevallei en De Lijn dat zwartrijden en overlast niet getolereerd worden. Dergelijke controles dragen niet alleen bij aan veilig en comfortabel openbaar vervoer, maar verhogen ook de veiligheid in en rond het station van Halle.”