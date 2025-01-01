Politie Zennevallei controleert gevaarlijke manoeuvres parking supermarkt Bergensesteenweg

De twee uur durende politiecontrole leverde 13 vaststellingen van het overschrijden van een volle witte lijn op. Zij werden meteen geconfronteerd met hun overtreding en de uitgeschreven boete. Daarnaast werden 3 bestuurders betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Er werd ook een geseind voertuig aangetroffen.

De politie Zennevallei benadrukt dat verkeersregels er zijn om de veiligheid te garanderen. "Bestuurders die de voorschriften negeren, brengen zichzelf en anderen in gevaar. Wij blijven inzetten op gerichte controles om deze overtredingen aan te pakken. Ook op andere gekende locaties in de zone," klinkt het.