Welles-nietesspelletje over grenscontroles op de luchthaven: "Stakingsaanzegging ingediend"

Het bericht van 'Deblock Simon' - de spelling van de naam van de directeur is 'De Block' - roept de luchthavenpolitie op om artikel 9 van het Schengenverdrag toe te passen op drukke momenten. Dat artikel laat toe om bij uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden de grenscontroles voor mensen van buiten de Schengenzone te versoepelen. "Laten we duidelijk zijn: ik heb liever één toepassing van artikel 9 te veel dan te weinig", klinkt het in het interne communiqué.

De federale politie ontkent dat het bericht van hen komt. De naam van de directeur die het bericht zou hebben verstuurd, is verkeerd gespeld. In het bericht is bovendien sprake van 'Chinesen' in plaats van 'Chinezen'.

Voor de christelijke vakbond ACV is dat een brug te ver. De ontkenning is volgens Joery Dehaes van ACV politie ontoelaatbaar omdat de federale politie zo alle controleurs die hun werk doen in de wind zet. Met de steun van politievakbond NSPV gaat het ACV vandaag of morgen formeel een stakingsaanzegging indienen. Een exacte datum voor de staking is nog niet bekend. Eerst zitten vakbonden en directie nog samen in een onderhandelingscomité.