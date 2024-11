Burgemeester van Herne roept NMBS op om noden en aanbod beter op elkaar af te stemmen

"k stel vast dat men nu al aan de tweede aanpassing is sinds september," steekt Poelaert van wal. "De scholieren hebben hun abonnement genomen op basis van de omstandigheden van toen en twee maand later past men die regeling al aan, dus zij hadden even goed kunnen overwegen om met De Lijn naar school te trekken." Heel wat jongeren pendelen dagelijks vanuit Herne naar Halle of Geraardsbergen naar school. Maar vanaf half december komen de treinuren niet meer overeen met de schooluren. Bovendien zijn de treinen 's morgens een uur verlaat en 's avonds een uur vervroegd. Daardoor kunnen ook heel wat werkende mensen geen gebruik meer maken van het treinaanbod.

Zonde, want het aantal treingebruikers in Herne de voorbije zes jaar bijna verdubbeld is, zegt Poelaert. "Wij hebben daar lokaal ook mee inspanningen toe geleverd. We zorgden voor betere parkeergelegenheid, meer fietsenstalling, enzovoort. En wat doet de NMBS? Men schaft een aantal treinen af en stemt niet af op de gebruikers."

De gemeente Herne overweegt een motie te stemmen in de gemeenteraard met de vraag aan de NMBS om meer rekening te houden met de noden. Want Poelaert wil blijven inzetten op het openbaar vervoer. "Laat ons de noden meer op elkaar afstemmen en het openbaar vervoer zo stimuleren. Dit is mee een antwoord op de mobiliteitsuitdagingen."