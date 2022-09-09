Autoloze zondag in Vilvoorde

Autoloze zondag in Vilvoorde en Asse: tal van activiteiten, geen wagens

Een 50-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Gewest organiseren vandaag de jaarlijkse Autoloze Zondag. In onze regio nemen Vilvoorde en Asse deel. De centra zijn afgesloten voor auto's en er is een pak animatie voorzien.

In Vilvoorde is de Franklin Rooseveltlaan (tussen de Nowélei en de Campionlei) vandaag een speelparadijs met kleurrijke springkastelen, knotsgekke animatiespelen en circus- en theatervoorstellingen. Tieners kunnen terecht in het W. Tyndalepark voor stoere en uitdagende animaties, zoals workshops cheerleading, mocktails, macramé, druktechnieken en terrazo. Een dj zorgt voor muziek. Vilvoorde viert op Autoloze Zondag ook 150 jaar Vilvoordse brandweer. Er wordt een heus veiligheidsdorp opgebouw aan de Rooseveltlaan. En in het Cultuurstraatje tekenen vanmiddag alle culturele partners van de stad present. De Autoloze Zondag wordt afgesloten met activiteiten op de Grote Markt, vanaf 16u30.

In Asse voorzien enkele lokale handelaars en verenigingen een standje. Ook daar is animatie voorzien, met workshops en optredens. Er is een grote rommelmarkt, een boekenverkoop, initiaties door de academie KunstAs en een opendeurmoment van politie en brandweer.

Voor de activiteiten sluiten beide gemeenten hun centrum af voor wagens. Hier ontdek je welke straten zijn afgesloten in Vilvoorde. En deze straten zijn afgesloten in Asse.

